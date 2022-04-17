نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: إذا فشلت جهود السلام مع الحوثيين مستعدون للحرب

شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، على أن قادة اليمن الجدد مستعدون للحرب إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين الحوثيين، لكنه أكد أنّ الأولوية تبقى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن "العليمي"، اليوم (الأحد).