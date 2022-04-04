نائب "ميقاتي": الدولة اللبنانية مفلسة ومصرفها المركزي أيضًا

قال سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية ليلة أمس: "إن الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك مصرف لبنان ... وسيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وأضاف "الشامي": "لا توجد نسبة مئوية محددة للخسارة بالنسبة لكل طرف، للأسف الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئًا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وتابع: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".