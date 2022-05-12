نار تحت الرماد.. معركة أمريكية داخلية تتأجج بفعل اتفاق "نووي إيران"

ويحتاج معارضو الاتفاقية الجديدة إلى تجنيد ما لا يقل عن 10 ديمقراطيين لدعم قرار الرفض، وهو احتمال غير مرجح، فيما يشير الموقع إلى أن محادثات إيران التي تم إحياؤها، تمثل أولوية قصوى لـ"بايدن"، ووصفها بأنها حساسة للغاية في الوقت الحالي، حيث يحذر المسؤولون الأمريكيون من أن طهران أقرب من أي وقت مضى لإنتاج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية.