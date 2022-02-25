نازيون ومدمنون.. رسالة من "بوتين" للجيش الأوكراني: نتفق معكم أسهل!

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلاً: "يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد".

وقال "بوتين"، في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف".

وأضاف: "ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى لإثارة واستدعاء نيران الضربات الروسية على المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم: الاختباء وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين".

وأوضح: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم مستشارون أمريكيون".

وتابع "بوتين": "الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية"، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وشدد أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.