نتائج أولية.. الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل شرين أبو عاقلة لكن بـ"طريق الخطأ"

وأضافت أن "جنود دوفدوفان الذين جاؤوا لاعتقال ناشط في حركة الجهاد أطلقوا 6 رصاصات على الأقل على الحدود الفاصلة بين مخيم اللاجئين وقرية وادي فوكين، وفي إحدى المرات كان جندي أطلق النار على بعد نحو 190 مترًا من شيرين أبو عاقلة".