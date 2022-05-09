نتائج أولية .. 60% من اللبنانيين المغتربين شاركوا في الانتخابات

وقال السفير هادي هاشم من لجنة مراقبة انتخابات المغتربين، خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية: "لدينا نسبة عامة بحوالى 60 بالمئة في العالم كله، ما يعني أن 128 ألفاً إلى 130 ألفاً شاركوا في عملية الاقتراع".