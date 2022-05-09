نتائج أولية .. 60% من اللبنانيين المغتربين شاركوا في الانتخابات

بلغت نسبة اقتراع المغتربين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المزمع إجراؤها داخل البلاد في منتصف الشهر الحالي نحو ستين في المئة، بحسب أرقام أولية أعلنتها وزارة الخارجية، اليوم (الاثنين).
وقال السفير هادي هاشم من لجنة مراقبة انتخابات المغتربين، خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية: "لدينا نسبة عامة بحوالى 60 بالمئة في العالم كله، ما يعني أن 128 ألفاً إلى 130 ألفاً شاركوا في عملية الاقتراع".
وأضاف: "هذه نسبة جيدة جداً، والأرقام أولية على أن تنشر الأرقام النهائية يوم الانتخابات في 15 مايو"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويقدر عدد اللبنانيين المسجلين في عملية الاقتراع بالخارج 225 ألفاً يتوزعون على 58 دولة.