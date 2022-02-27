نسف الدبلوماسية.. أمريكا تُطيح بالحديث مع "بوتين": لن نتخلى عن أوكرانيا

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرغ: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نسف كل السبل الدبلوماسية، وضرب كل الجهود السابقة عرض الحائط".

وجاءت تصريحات "وربيرغ" في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تعقيبًا على دعوات استئناف الحوار مع روسيا حاليًا، لوقف التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وكانت موسكو قد اتهمت كييف، السبت، بعدم الاستجابة لدعوتها للحوار؛ لذا أصدرت أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، رد مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني بأن بلاده لم ترفض المفاوضات، موضحًا أن "أوكرانيا جهزت موقفها التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطًا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ".