نشر 6 طائرات أمريكية في ألمانيا لتعزيز قدرات "الناتو"

ويندرج نشر الطائرات الأمريكية في ألمانيا ضمن مخرجات قمة "الناتو" التي عُقدت الخميس الماضي في بروكسل؛ إذ اتفقت الدول الأعضاء على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة تهديدات أمنية جديدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في الـ24 من الشهر الماضي.