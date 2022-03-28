نشر 6 طائرات أمريكية في ألمانيا لتعزيز قدرات "الناتو"

أفاد مسؤول أمريكي اليوم الاثنين بأنه جرى نشر 6 طائرات أمريكية في ألمانيا تماشيًا مع جهود إدارة الرئيس جو بايدن لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولم يتم إرسالها بسبب أي حادث.
وبيَّن أن الطائرات ستكون متمركزة في ألمانيا، لكنها ستُستخدم لتعزيز الجناح الشرقي، وفقًا لـ"فرانس 24".
ويندرج نشر الطائرات الأمريكية في ألمانيا ضمن مخرجات قمة "الناتو" التي عُقدت الخميس الماضي في بروكسل؛ إذ اتفقت الدول الأعضاء على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة تهديدات أمنية جديدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في الـ24 من الشهر الماضي.