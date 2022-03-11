"نص إحياء اتفاق نووي إيران" يتهيأ.. وإنجازه لا يمكن لهذا السبب!

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، إن توقف محادثات فيينا النووية مؤقتًا قد يشكل زخمًا لحل أي مشكلة متبقية والعودة النهائية للاتفاق، وأضاف عبر حسابه على "تويتر": "لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدمًا من أجل اتفاق شامل"، وأشار المتحدث إلى أن إنهاء المحادثات بنجاح هو "المحور الرئيسي للجميع".