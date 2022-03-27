"نطلب دعمًا عاجلاً" .. وزير الصحة الأوكراني: المساعدات الإنسانية تتضاءل

أفاد نائب وزير الصحة الأوكراني أوليكسي إرمينكو، اليوم (الأحد)، بأن كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى أوكرانيا بدأت في التضاؤل حتى مع استمرار القصف الروسي، داعيًا إلى إرسال المزيد.
وقال "إرمينكو" من مستودع للشحن بالقرب من مطار شوبان في العاصمة البولندية وارسو أثناء تسلم المعدات الطبية، التي سهلت من قِبل منظمة "ديركت ريليف" الخيرية: "ما نراه أن مستوى الدعم الإنساني انخفض قليلاً، نأمل أن نعثر على موارد جديدة، خصوصًا أن العدوان الروسي مستمر في قصف المدنيين".
وأضاف: "ما نطلبه دعم عاجل، لا نستطيع الانتظار لأسابيع وشهور لأننا بحاجة إلى الدعم الآن، ممتن للمجتمع الدولي للإغاثة المقدمة حتى الآن".