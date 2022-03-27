"نطلب دعمًا عاجلاً" .. وزير الصحة الأوكراني: المساعدات الإنسانية تتضاءل

وقال "إرمينكو" من مستودع للشحن بالقرب من مطار شوبان في العاصمة البولندية وارسو أثناء تسلم المعدات الطبية، التي سهلت من قِبل منظمة "ديركت ريليف" الخيرية: "ما نراه أن مستوى الدعم الإنساني انخفض قليلاً، نأمل أن نعثر على موارد جديدة، خصوصًا أن العدوان الروسي مستمر في قصف المدنيين".