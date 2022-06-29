هجمات باريس 2015.. إدانة صلاح عبد السلام بتهمتَي الإرهاب والقتل

واستغرقت المحاكمة، التي جرت في قاعة محكمة مصممة خصيصًا في قصر العدل التاريخي في باريس، تسعة أشهر، وشارك فيها أكثر من ألفي مدّع وأكثر من 300 محام؛ وفقًا لـ"فرانس 24".