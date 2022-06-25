هجوم أوسلو.. الشرطة النرويجية تعتقد أنه إرهابي والمشتبه به من أصول إيرانية

قالت الشرطة النرويجية إن المشتبه به في هجوم الحانة من أصول إيرانية.
وتحقق الشرطة النرويجية في "هجوم إرهابي" بعد حادث إطلاق النار في أوسلو.
وأوضحت الشرطة أنها تتعامل مع حوادث إطلاق النار المميتة التي أسفرت عن قتلى بالقرب من حانات في وسط أوسلو خلال الليل على أنها "هجوم إرهابي"؛ حيث جاء في بيانها: "الشرطة تحقق في الأحداث باعتبارها عملًا إرهابيًّا".
ويأتي ذلك، وفق الفرنسية، بعد أن اعتقلت الشرطة النرويجية المشتبه به في إطلاق النار في ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو، الذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين الليلة الماضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن" وهي ناد للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.