هجوم أوسلو.. الشرطة النرويجية تعتقد أنه إرهابي والمشتبه به من أصول إيرانية

وأوضحت الشرطة أنها تتعامل مع حوادث إطلاق النار المميتة التي أسفرت عن قتلى بالقرب من حانات في وسط أوسلو خلال الليل على أنها "هجوم إرهابي"؛ حيث جاء في بيانها: "الشرطة تحقق في الأحداث باعتبارها عملًا إرهابيًّا".