هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق

أفاد مصدر أمني بأن القنصلية الأميركية في مدينة أربيل في كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.
وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن قذيفة استهدفت الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأميركية التي لاتزال قيد الإنشاء مما ألحق أضراراً مادية بعدة سيارات مدنية.
وفي شهر مارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخاً باليستياً، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز إستراتيجية" إسرائيلية في المدينة.
وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.