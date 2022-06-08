هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز إستراتيجية" إسرائيلية في المدينة.