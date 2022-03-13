هجوم صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل فجر اليوم

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان له، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستياً"، مضيفاً "الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".