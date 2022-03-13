هجوم صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل فجر اليوم

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق أن هجوماً بـ"12 صاروخاً باليستياً" استهدف فجر الأحد أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، وأن الصواريخ أُطلقت من خارج حدود الإقليم و"تحديداً من جهة الشرق".
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان له، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستياً"، مضيفاً "الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأوضح البيان أن "الصواريخ أُطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان، وتحديداً من جهة الشرق"، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح، ما عدا خسائر مادية".
وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي: "لا ضحايا بشرية" نتيجة الهجمات.
وأكّد مطار المدينة أن حركة الطيران "طبيعية"، نافياً توقف الرحلات.