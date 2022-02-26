هجوم مسلح يشعل حريقًا بشركة للبتروكيماويات جنوبي إيران

تسبب هجوم مسلح على شركة تعمل في مجال البتروكيماويات جنوبي إيران، في اندلاع حريق كبير في مبنى الشركة وسيارات مملوكة لها.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، السبت، أن هجومًا مسلحًا أدى إلى حريق هائل في مبنى شركة "راه آوران" التي تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات بمدينة "معشور" العربية بمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وقالت الوكالة: إن "مسلحين هاجموا شركة "راه آوران" للبتروكيماويات بمدينة معشور جنوب إيران، وأضرموا النار في 11 سيارة".

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "راه آوران" في بيان لها، أن "هجومًا مسلحًا أدى إلى اشتعال النيران فيما لا يقل عن 10 سيارات مملوكة للشركة الخاصة للبتروكيماويات؛ ما أدى إلى انتقال الحريق إلى مبنى الشركة؛ وفق "العين الإخبارية".

ولم توضح الشركة في بيانها المقتضب سبب الهجوم، أو حجم الخسائر جراء هذا الحادث.