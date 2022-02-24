هجوم من البر والبحر والجو.. حجم واتجاهات الغزو الروسي لأوكرانيا

غزت روسيا أوكرانيا من البر والبحر والجو، اليوم (الخميس) في أكبر هجوم تشنه دولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ونفذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصًا العاصمة كييف.

ودخلت قوات برية روسية من شمال وشرق وجنوب البلاد؛ مما أدى إلى مقتل أربعين جنديًّا أوكرانيًّا وعشرة مدنيين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وسمعت سلسلة انفجارات في كييف وكراماتورسك المدينة الواقعة في شرق البلاد، وتعد مقر قيادة للجيش الأوكراني، وفي خاركيف، ثاني مدينة في البلاد، وأوديسا على البحر الأسود، بمجرد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء غزو أوكرانيا.

ودوت انفجارات في لفيف، المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا، التي نقلت إليها الولايات المتحدة وعدة دول أخرى سفاراتها، وفي أوديسا.

وتوغلت قوات برية في الأراضي الأوكرانية من روسيا وبيلاروس، كما حقق الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا تقدمًا ميدانيًّا في مواجهة الجيش الأوكراني، بعد أن تقدموا ثلاثة كيلومترات في منطقة دونيتسك، وكيلومترًا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك؛ بحسب الجيش الروسي.

وتشن القوات المسلحة الروسية حاليًّا هجمات على المدن الأوكرانية من اتجاهات مختلفة، بما في ذلك من أراضي إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، ومنطقة الجنوب الشرقي؛ وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية.