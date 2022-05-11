العالم
هدنة اليمن خفّضت عدد الضحايا المدنيين أكثر من 50%
"هاتشينسون" دعت إلى تمديدها
أعلن المجلس النرويجي للاجئين، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن، انخفض أكثر من خمسين بالمائة منذ بدء سريان الهدنة في أوائل أبريل الماضي.
وأفاد المجلس في بيان بأن إجمالي عدد الضحايا المدنيين بلغ 95 في أبريل، في انخفاض عن 213 في مارس، نقلاً عن بيانات من مشروع مراقبة الأثر المدني، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهتها، لفتت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في اليمن إيرين هاتشينسون، إلى أن الأرقام توفر دليلاً واضحاً على الفوائد من الهدنة.
وبيّنت أنه خلال الشهر الماضي، نجا العديد من العائلات من تدمير حياتها؛ بسبب فقدان أفراد الأسرة في حرب لا معنى لها.
وأعربت عن أملها أن تمدد أطراف الصراع الهدنة؛ من أجل الشعب اليمني ومستقبله.
ودخلت هدنة بوساطة من الأمم المتحدة حيز التنفيذ، الشهر الماضي على أن تستمر لشهرين.