هدنة اليمن خفّضت عدد الضحايا المدنيين أكثر من 50%

وأفاد المجلس في بيان بأن إجمالي عدد الضحايا المدنيين بلغ 95 في أبريل، في انخفاض عن 213 في مارس، نقلاً عن بيانات من مشروع مراقبة الأثر المدني، وفقاً لـ"فرانس 24".