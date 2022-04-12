هل استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في مهاجمة ماريوبول الأوكرانية؟

وقال "كيربي": "لا يمكننا التأكيد في الوقت الحالي وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب، وهذه التقارير إن صحت مقلقة للغاية وانعكاس للمخاوف التي كانت لدينا بشأن قدرة روسيا على استخدام مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب في أوكرانيا، منها الغاز المسيل للدموع الممزوج بعناصر كيميائية".