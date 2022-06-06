هل تتخذ قرارات حاسمة؟.. 200 دولة تبحث مكافحة التغير المناخي

بعد ستة أشهر على مؤتمر المناخ "كوب 26"، الذي عقد في غلاسكو في بريطانيا، وأكد على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية، وهو هدف يبدو مستحيلاً حالياً في وقت ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حتى الآن 1,1 درجة مئوية مقارنة بمستوى عصر ما قبل الصناعة، ستسعى هذه الجولة المرحلية من المفاوضات حول البيئة للحفاظ على التقدم الطفيف الذي حققه المؤتمر.