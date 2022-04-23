هل تُحرك "بوتين" الجثث؟.. أسرار روسيا تدفعها إلى "موسكفا" الغارقة!

أعلن خبراء بحريون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلق عملية "إنقاذ كبيرة" لحطام سفينة "موسكفا" الغارقة؛ وذلك لتأمين الأسرار العسكرية؛ بما في ذلك أجهزة التشفير والصواريخ غير المنفجرة، وربما حتى محاولة إعادة جثث البحارة القتلى إلى ديارهم.
وتم إرسال أسطول إنقاذ مكون من 8 سفن؛ بما في ذلك "كومونا"، وهي أقدم سفينة حربية نشطة في العالم، وغواصة، إلى موقع غرق "موسكفا"، قبالة ساحل أوديسا، القاعدة البحرية الكبيرة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا؛ وفقًا لتقرير "فوربس".
ورأى الخبير العسكري هاي ساتون، أن بوتين يأمل في استرداد "مواد مشفرة، وأجهزة راديو ومفاتيح تشير إلى رموز سرية، بالإضافة إلى أي أسلحة أو سجلات قد تكون ذات فائدة لقوة أجنبية".
وتقبع "موسكفا" تحت سطح الماء بحوالى 50 مترًا، ويعتقد الخبراء أن من غير المرجح أن تنقذ السفن الروسية حطام السفينة الكامل، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت عائلات الجنود الذين كانوا على متن "موسكفا"، غضبًا شديدًا؛ لأنهم لم يعثروا على جثامين أبنائهم حتى الآن، ولأن معلوماتهم كانت تفيد بأن السفينة لم تكن تشارك في منطقة حرب.
ووفقًا لـ"ديلي ميل"، تم تحذير بعض الأقارب من أنهم لن يحصلوا على "تعويض" مالي عن وفاة أبنائهم إذا لجأوا إلى وسائل الإعلام، واستغرق الأمر من الجيش الروسي أكثر من أسبوع للاعتراف بمقتل جندي واحد، وإعلان أن 27 آخرين "في عداد المفقودين" بعد غرق السفينة في البحر الأسود، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني؛ حسب ما ورد.