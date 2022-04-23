هل تُحرك "بوتين" الجثث؟.. أسرار روسيا تدفعها إلى "موسكفا" الغارقة!

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، تم تحذير بعض الأقارب من أنهم لن يحصلوا على "تعويض" مالي عن وفاة أبنائهم إذا لجأوا إلى وسائل الإعلام، واستغرق الأمر من الجيش الروسي أكثر من أسبوع للاعتراف بمقتل جندي واحد، وإعلان أن 27 آخرين "في عداد المفقودين" بعد غرق السفينة في البحر الأسود، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني؛ حسب ما ورد.