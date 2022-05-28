هل تخلى عن شرط رفع العقوبات؟ .."بوتين" مستعد للسماح بتصدير القمح الأوكراني

وذكر أن "بوتين أعرب عن استعداد روسيا للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود"، وفقاً لـ"سبوتنيك".