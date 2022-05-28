هل تخلى عن شرط رفع العقوبات؟ .."بوتين" مستعد للسماح بتصدير القمح الأوكراني

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس، في مكالمة هاتفية، اليوم (السبت)، استعداده لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
وذكر أن "بوتين أعرب عن استعداد روسيا للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وأضاف أن "بوتين شدد على أن محاولات إلقاء اللوم على روسيا، بسبب صعوبات الإمدادات لا أساس لها من الصحة".
واشترط الرئيس الروسي في تصريحات سابقة، رفع العقوبات عن روسيا للسماح بتصدير القمح الأوكراني، لكنه لم يأت على ذكره في محادثاته مع "ماكرون" وشولتس".