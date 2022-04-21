هل تعمّد الخداع؟ البرلمان البريطاني يناقش فضيحة "حفلات الإغلاق" في غياب "جونسون"

يناقش النواب البريطانيون في مجلس العموم، اليوم الخميس، قضية الحفلات، التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، وفرضت بسببها غرامة على رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يبدو أن الأزمة التي يواجهها مستمرة، والذي يوجد حالياً في الهند في زيارة رسمية.
هل تعمّد "جونسون" خداع البرلمان نظرًا لأغلبيته؟ يبدو ضئيلًا احتمال موافقة مجلس العموم على إطلاق إجراء برلماني قد يدفعه إلى الاستقالة، لكن هذا النقاش الذي سيعطي قبل كل شيء فكرة عن حجم الدعم، الذي يتمتع به يمنع بوريس جونسون المصمم على البقاء في السلطة من طي صفحة هذه الفضيحة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبما أن "جونسون" في زيارة للهند، سيتغيب عن البرلمان اليوم، لكنه كرر أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2024 والتركيز على الأمور التي تهم الناخبين، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية على متن الطائرة.