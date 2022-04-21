هل تعمّد الخداع؟ البرلمان البريطاني يناقش فضيحة "حفلات الإغلاق" في غياب "جونسون"

هل تعمّد "جونسون" خداع البرلمان نظرًا لأغلبيته؟ يبدو ضئيلًا احتمال موافقة مجلس العموم على إطلاق إجراء برلماني قد يدفعه إلى الاستقالة، لكن هذا النقاش الذي سيعطي قبل كل شيء فكرة عن حجم الدعم، الذي يتمتع به يمنع بوريس جونسون المصمم على البقاء في السلطة من طي صفحة هذه الفضيحة، وفقاً لـ"فرانس 24".