هل ستنتهي كما بدأت؟ 3 قمم غربية "تحاصر روسيا" في 24 ساعة

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والباحث السياسي طارق سارممي: إن قمم الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع "لن تسفر عما قد يغير بشكل عاجل وفوري من إيقاع الأزمة الأوكرانية ومساراتها، لكن الغرب يعوّل ولا شك على إنهاك روسيا واستنزافها عسكريًا واقتصاديًا من خلال هذه الحرب، وغالبًا فإن تكثيف العمل في هذا الاتجاه سيكون هو بوصلة هذه القمم الغربية الأولى مع استبعاد كلي لخيارات التدخل العسكري في أوكرانيا".