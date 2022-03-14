هل طلبت روسيا أسلحة من الصين بعد غزو أوكرانيا؟

نفت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم (الاثنين) صحة ما تردد عن طلب روسيا أسلحة ومساعدة اقتصادية من الصين بعد غزوها أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن الناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، أنه "لم يسمع إطلاقاً بتقارير عن طلب موسكو عتاداً عسكرياً من بكين".
وقال "بينجيو": "إن الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق ومحزن، والأولوية القصوى الآن تتمثل في منع تصعيد الموقف المتوتر، أو حتى خروجه عن السيطرة، ونؤيّد ونشجع كل الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة".
وأضاف: "يجب بذل أقصى الجهود لدعم روسيا وأوكرانيا في المضيّ بالمفاوضات، رغم الوضع الصعب، من أجل التوصّل إلى نتيجة سلمية".
وذكرت صحيفتا "فاينانشال تايمز" و"واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "روسيا طلبت من الصين عتاداً عسكرياً في أعقاب انطلاق غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي".
وحذرت الولايات المتحدة الصين من أنها ستواجه عواقب، إذا ساعدت روسيا على التهرّب من العقوبات المفروضة عليها.