هل طلبت روسيا أسلحة من الصين بعد غزو أوكرانيا؟

وقال "بينجيو": "إن الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق ومحزن، والأولوية القصوى الآن تتمثل في منع تصعيد الموقف المتوتر، أو حتى خروجه عن السيطرة، ونؤيّد ونشجع كل الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة".