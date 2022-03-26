هل هُزمت روسيا وانتصرت أوكرانيا؟.. حرب استنزاف والجائزة كبرى!

وصحيح أن المحادثات بين الطرفين مستمرة لكن من غير المرجح أن تسفر عن شيء في الوقت الراهن، فكلا الجانبين يعتقد أن الوقت غير مناسب للوصول إلى تسوية؛ فموسكو لم تحقق قواتها انتصارات هائلة تجبر أوكرانيا على الاستسلام، وكييف من جانبها ترى أنها تحقق تقدمًا في القتال بما لا يدفعها إلى تقديم تنازلات كبيرة؛ وهو ما يعني أن الحرب بعيدة عن النهاية.