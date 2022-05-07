هل ينجح؟.. الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

ذكر المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت)، أن التكتل يقوم بمحاولة أخيرة، لإنهاء الأزمة التي تهدد بتقويض محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف "بوريل" لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن التكتل يقود جهودًا من أجل الوصول إلى حل وسط وإنقاذ الاتفاق النووي.
وبيّن أن منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا، سيزور طهران لمناقشة القضية.
وأشار إلى أن إيران كانت مترددة للغاية بشأن الزيارة، ووصف الدفعة الدبلوماسية الأوروبية بأنها "الرصاصة الأخيرة".
ويبحث "بوريل" سيناريو يتضمن رفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية؛ لكن مع إبقاء التصنيف قائمًا على أجزاء أخرى من التنظيم.. في إشارة إلى "فيلق القدس" الذي لديه عدة أذرع تمتد عبر جهاز الأمن، وإمبراطورية تجارية مترامية الأطراف.