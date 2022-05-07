هل ينجح؟.. الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

ويبحث "بوريل" سيناريو يتضمن رفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية؛ لكن مع إبقاء التصنيف قائمًا على أجزاء أخرى من التنظيم.. في إشارة إلى "فيلق القدس" الذي لديه عدة أذرع تمتد عبر جهاز الأمن، وإمبراطورية تجارية مترامية الأطراف.