هولندا تعتقل عنصرًا مواليًا للنظام السوري للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب

أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم (الثلاثاء)، أن الشرطة اعتقلت رجلاً في الرابعة والثلاثين من عمره للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان عضوًا في فصيل موالٍ للنظام السوري.