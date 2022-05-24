هولندا تعتقل عنصرًا مواليًا للنظام السوري للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب

أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم (الثلاثاء)، أن الشرطة اعتقلت رجلاً في الرابعة والثلاثين من عمره للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان عضوًا في فصيل موالٍ للنظام السوري.
وأفاد الادعاء العام، بأن المشتبه به كان عضواً في ميليشيا لواء القدس الموالية للنظام، والتي تعمل عن كثب مع أجهزة المخابرات السورية والقوات المسلحة الروسية.
وأضاف أنه شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري، تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره مخابرات القوات الجوية السورية.
ويعيش الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه في هولندا منذ 2020، وتقدم بطلب للجوء هناك، وفقاً لـ"رويترز".
وتلك هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية، متهماً بارتكاب جرائم حرب، كان قد قاتل في صف نظام بشار الأسد خلال الصراع.
وأدانت محاكم هولندية من قبل عدداً من السوريين بجرائم حرب، لكنهم كانوا أعضاء في المعارضة وجماعات متشددة في سوريا.