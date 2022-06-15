واشنطن: بكين على الجانب الخاطئ من التاريخ بانحيازها لموسكو في غزو أوكرانيا

جاء ذلك تعليقاً على تأكيد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن بلاده تدعم "سيادة وأمن" روسيا، حيث قال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة لتطوير التعاون الثنائي المستقر مع روسيا، مشيراً إلى أن الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي.