"واشنطن بوست": أمريكا تدرس إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، بعد فشل صفقة طائرات بولندية.
وذكر المسؤولون أن "إدارة بايدن التي تتعرض لضغوط لتوسيع ترسانة الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا في صراعها مع روسيا، تعمل مع حلفاء أوروبيين لتعجيل إرسال أنظمة دفاع جوي أكثر تطورًا، وأسلحة أخرى إلى منطقة الحرب".
وأضافوا أن المناقشات كانت جارية قبل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المقررة الأسبوع المقبل للقاء حلفاء شمال الأطلسي "الناتو" إلى بروكسل وسلوفاكيا، التي أبدت إلى جانب بولندا ورومانيا استعدادها لنقل المساعدات العسكرية إلى جارتها المحاصرة.