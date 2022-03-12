"واشنطن بوست": أمريكا تدرس إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا

وأضافوا أن المناقشات كانت جارية قبل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المقررة الأسبوع المقبل للقاء حلفاء شمال الأطلسي "الناتو" إلى بروكسل وسلوفاكيا، التي أبدت إلى جانب بولندا ورومانيا استعدادها لنقل المساعدات العسكرية إلى جارتها المحاصرة.