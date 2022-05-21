"واشنطن بوست": "بوتين" أقال قادة كبار نتيجة لانتكاسات الجيش في أوكرانيا

وأفاد آخر تقييم لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بإقالة العديد من القادة رفيعي المستوى في الجيش الروسي، ومن بين هؤلاء القادة، اللفتنانت جنرال سيرخي كيسيل، الذي ترأس الجهود الفاشلة للجيش الروسي للاستيلاء على مدينة خاركيف، ونائبه الأدميرال إيجور أوسيبوف، الذي كان مسؤولاً عن أسطول البحر الأسود عندما غرقت البارجة موسكفا.