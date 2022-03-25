واشنطن تتهم روسيا باختراق محطة نووية أمريكية ومصفاة نفط سعودية

اتهم مسؤولون أمريكيون وبريطانيون الحكومة الروسية؛ بشن حملة استمرت لسنوات؛ لاختراق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة نووية أمريكية ومصفاة نفط سعودية.
واتهمت وزارة العدل الامريكية أربعة مسؤولين في الحكومة الروسية، بتنفيذ عمليتَي تسلل إلكتروني كبيرتَيْن، استهدفتا قطاع الطاقة العالمي.
وقال المدّعون العامون الأمريكيون، إن الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في 135 دولة تأثرت بين عامَي 2012 و2018.
ووصف محللو الأمن السيبراني هذه التحركات، بأنها طلقة تحذيرية لموسكو بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ تحذيراً -قبل أيام- مستنداً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية ربما تعد هجمات ضد أهداف أمريكية.