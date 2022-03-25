واشنطن تتهم روسيا باختراق محطة نووية أمريكية ومصفاة نفط سعودية

ووصف محللو الأمن السيبراني هذه التحركات، بأنها طلقة تحذيرية لموسكو بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ تحذيراً -قبل أيام- مستنداً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية ربما تعد هجمات ضد أهداف أمريكية.