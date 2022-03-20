واشنطن تحذر روسيا من استخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الأحد) روسيا من استخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا.

وقال "أوستن": "إن روسيا ستواجه رداً حاسماً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي؛ إذا أقدمت على استخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا"، وفقاً لـ"الحرة".

واعتبر أن "استخدام روسيا أسلحة شديدة التدمير في أوكرانيا، مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إعطاء بعض الزخم لقواته".

وتوقع وزير الدفاع الأميركي أن يستمر الاستهداف الروسي للبلدات الأوكرانية وللمدنيين دون أن يغير من قواعد اللعبة.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت روسيا أنها استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا.