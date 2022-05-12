واشنطن تدعو لإنشاء ممر بحري لتوريد الحبوب من أوكرانيا

وتؤكد الصحيفة أنه يجري في الوقت الحالي "حصار" ملايين الأطنان من القمح والذرة وزيت عباد الشمس في أوكرانيا، مضيفة أن المزارعين المحليين يستعدون للحصاد، لكن لن يكون لديهم مكان لتخزينه إذا لم يتمكنوا من شحنه إلى الخارج.