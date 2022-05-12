واشنطن تدعو لإنشاء ممر بحري لتوريد الحبوب من أوكرانيا

كتبت صحيفة "Politico" أن المشرعين الأمريكيين يدعون إدارة الرئيس جو بايدن إلى إنشاء ممر في البحر الأسود لتنظيم توريد ملايين الأطنان من شحنات الحبوب "العالقة" في الموانئ الأوكرانية.
وتؤكد الصحيفة أنه يجري في الوقت الحالي "حصار" ملايين الأطنان من القمح والذرة وزيت عباد الشمس في أوكرانيا، مضيفة أن المزارعين المحليين يستعدون للحصاد، لكن لن يكون لديهم مكان لتخزينه إذا لم يتمكنوا من شحنه إلى الخارج.
وأشارت إلى أن القضية الرئيسية في هذا المجال هي وقف عمل الموانئ الأوكرانية بسبب الأزمة في المنطقة.
وتابعت الصحيفة أن المشرعين الأمريكيين والمراقبين الدوليين يعتبرون الممر البحري طريقًا وحيدًا لتوريد الحجم الكافي من الغذاء في ظروف "النفقات العالمية الكبيرة على الغذاء والنقل". وترى مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين أن واشنطن لديها الآن "نافذة ضيقة للعمل" مع تدهور الوضع في أوكرانيا.