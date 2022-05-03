واشنطن تعلن موعد خروج نائبة الرئيس من العزل الصحّي

أعلن البيت الأبيض أنّ نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي ثبتت الأسبوع الماضي إصابتها بفيروس كورونا، خضعت الاثنين لفحص كوفيد أتت نتيجته سلبية، وستخرج بالتالي الثلاثاء من العزل الصحّي الذي التزمته على مدى أسبوع.