واشنطن: لا نقدم معلومات لكييف بهدف قتل جنرالات روس

وكانت صحيفة "نيويورك" قد نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية -لم تُسَمها- أن معلومات استخباراتية قدّمتها واشنطن للجيش الأوكراني، أتاحت للأخير استهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة؛ مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل نحو 12 جنرالًا روسيًّا؛ وفق "سكاي نيوز".