وافق على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.. مجلس "الرئاسي اليمني" يناقش التحديات على الساحة الوطنية

من جانبه، أكّد رئيس الوزراء معين عبدالملك؛ التزام الحكومة بتنفيذ كافة ما جاء في برنامجها ومقترحات مجلس النواب، وقال إن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية، وتواجه تحديات وصعوبات متعددة، وتعمل جاهدة على مواجهة وحل هذه الصعوبات والتحديات.