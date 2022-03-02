واقعةٌ لا تصدق.. شاهد ما فعله فلاح أوكراني بمدرعة روسية

ظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تكشف نضال شعب أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي في مدنهم؛ لكن هذا الفيديو الغريب يرصد واقعة لا تُصدق.

وقالت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية: في خضم الأنباء القاتمة عن اشتداد القتال بين جيشيْ أوكرانيا وروسيا، قدّم مقطع فيديو مرح لمزارع أوكراني لحظة هدوء للمتابعين. ويُظهر الفيديو جرارًا يسير على طريق زراعي، ويسحب بعيدًا ما يشبه مركبة روسية مدرعة برمائية متعددة الأغراض بالكامل.

ويظهر في الفيديو شخص يطارد الجرار والمدرعة وهو يضحك على المشهد الغريب. وحسب الصحيفة؛ فقد تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حتى وصل إلى عضو البرلمان البريطاني جوني ميرسر الذي غرد، قائلًا: "لا يوجد خبير، لكن لا يبدو أن الغزو لا يسير على ما يرام، جرار أوكراني يسرق ناقلة جنود مدرعة روسية".