"وجهًا لوجه".. السويد تبلغ روسيا بقرار انضمامها إلى "الناتو"

وذكرت الوزارة في بيان أن موقف روسيا ثابت بهذا الشأن، وهو يعتمد على الاعتراف بالحق السيادي لكل دولة في اختيار سبل ضمان أمنها القومي، لكن شرط ألا يشكل ذلك خطرًا على أمن دول أخرى، وفقًا لـ"روسيا اليوم".