"وجهًا لوجه".. السويد تبلغ روسيا بقرار انضمامها إلى "الناتو"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الأربعاء)، أن سفيرة السويد لدى موسكو مالينا مارد، أبلغت الجانب الروسي بقرار حكومة بلدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكرت الوزارة في بيان أن موقف روسيا ثابت بهذا الشأن، وهو يعتمد على الاعتراف بالحق السيادي لكل دولة في اختيار سبل ضمان أمنها القومي، لكن شرط ألا يشكل ذلك خطرًا على أمن دول أخرى، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن رد روسيا بما يشمل الناحية التقنية العسكرية، سيتوقف كثيرًا على النتائج الفعلية لانضمام السويد إلى "الناتو"، بما في ذلك إمكانية نشر قواعد عسكرية أجنبية ومنظومات أسلحة هجومية في الأراضي السويدية.