وريث عرش بريطانيا: نهج حكومتنا برمته مروع وهذه السياسة مقلقة

ذكر تقريران، أن الأمير "تشارلز" وريث عرش بريطانيا، وصف في حديث خاص، خُطَط الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"؛ وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تُقِل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفتا "تايمز" و"دايلي ميل" أنه سمع عن الأمير تشارلز انتقاده هذه السياسة.
وأفادت صحيفة "تايمز" بأنه قَلِقٌ من سياسة اللجوء المثيرة للجدل والتي ستُلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري، الذي من المقرر أن يمثّل فيه والدته الملكة إليزابيث.
وأبلغ مصدر الصحيفة، أن "تشارلز" قال: إن "شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة"؛ فيما قال إنه يعتقد أن "نهج الحكومة برمته مروع"؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
ولم يُنكِر المتحدث باسم تشارلز، أنه عبّر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص؛ مضيفًا أنه "يظل محايدًا من الناحية السياسية"؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل الماضي، إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا؛ في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.
ومن المقرر إبعادُ 30 شخصًا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة؛ فيما يقضي الدستور البريطاني غير المكتوب بأن تظل العائلة المالكة محايدة سياسيًّا.