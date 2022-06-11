وريث عرش بريطانيا: نهج حكومتنا برمته مروع وهذه السياسة مقلقة

ذكر تقريران، أن الأمير "تشارلز" وريث عرش بريطانيا، وصف في حديث خاص، خُطَط الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"؛ وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تُقِل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.