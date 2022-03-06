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وزارة الدفاع الروسية تعلن تعطيل نظام إس- 300 في أوكرانيا
أعلنت إسقاط 4 طائرات "سو- 27" وواحدة من طراز "ميج- 29"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، أن القوات الصاروخية الروسية دمرت نظام أسلحة إس- 300 للدفاع الجوي في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه، أن "القوات الصاروخية عطلت منظومة أسلحة إس- 300 للدفاع الجوي".
وقال: إن الدفاع الجوي الروسي تمكن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إسقاط أربع طائرات من طراز "سو- 27"، وواحدة من طراز "ميج- 29" في منطقة جوميتير. وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو- 27" وأخرى من نوع "سو- 25".