وزارة الدفاع الروسية تعلن تعطيل نظام إس- 300 في أوكرانيا

وقال: إن الدفاع الجوي الروسي تمكن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إسقاط أربع طائرات من طراز "سو- 27"، وواحدة من طراز "ميج- 29" في منطقة جوميتير. وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو- 27" وأخرى من نوع "سو- 25".