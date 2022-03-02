وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر بالكامل على خيرسون

أعلنت القوات الروسية سيطرتها بالكامل على مدينة خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: خلال العملية العسكرية، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة و38 نظام دفاع جوي مضادًا للطائرات إس 300 و بوك إم-11، وأوسا، وتم تعطيل 51 محطة رادار، و 47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و 472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 62 قاذفة صواريخ متعددة، و 206 قطع مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 مركبة جوية بدون طيار؛ وفق سبوتنك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على مستوطنتي توكماك وفاسيلييفكا، بعد استسلام الجنود طواعية ورمي أسلحتهم.

وأضافت: سيعود العسكريون الأوكران من مناطق توكماك وفاسيلييفكا إلى دياهم، بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.