وزيرة ألمانية: نحن مهددون بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية

وأوضحت وزيرة البيئة الألمانية السابقة أنه لا ينبغي في ظل هذه الخلفية استخدام القمح أو زيت النخيل أو بذور اللفت أو الذرة في إنتاج الوقود الحيوي ليس في ألمانيا وحسب بل على المستوى الدولي أيضًا "فليس هناك أحد في العالم يريد من خلال تزوده بالوقود أن يكون مسؤولاً عن تفاقم الجوع في العالم. يجب أن نتوقف عن وضع المواد الغذائية في خزان الوقود".