وزير الخارجية الأوكراني: روسيا لم تحقق أي هدف استراتيجي طيلة أيام الغزو

أفاد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، اليوم (الأحد)، بأن القوات الروسية تحقق أي هدف استراتيجي طوال 4 أيام من غزوها لأوكرانيا.

وبيّن "كوليبا" في خطاب له، أن الجيش الأوكراني والشرطة الوطنية، إضافة إلى وحدات الدفاع المحلي، لا تزال تردع القوات الروسية.

وأضاف أن قدرات الجيش الأوكراني على المقاومة عالية بشكل غير متوقع للرئيس فلاديمير بوتين، الذي خطط لشن حرب سريعة ليخدع أوكرانيا، كي نستسلم ونسلم له مفاتيح العاصمة كييف، لكن ذلك لم يحدث.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "نحن مضرجون بالدماء، لكننا نُنزل الضربات على العدو".