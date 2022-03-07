وزير الخارجية الأوكراني لشركة "شل" البترولية: "ألا يمكنكم أن تشموا رائحة الدم"

تُجرى مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لحظر استيراد النفط الروسي.

فيما دافعت شركة "شل"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، عن قرارها باستمرار شراء النفط الخام الروسي؛ على الرغم من غزو روسيا لأوكرانيا.

وأصدرت شركة النفط العملاقة بيانًا وصفت فيه قرارها بشراء الوقود بسعر مخفض، بأنه قرار "صعب".

وأكدت أنها اشترت شحنة من النفط الخام الروسي يوم الجمعة؛ لكن "ليس لديها بديل آخر".

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار شركة شل، متسائلًا على تويتر: "ألا يمكنك أن تشم رائحة الدم الأوكراني في النفط الروسي؟".

وعلى الرغم من أن شراء النفط الروسي لا ينتهك أي عقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا؛ إلا أن "كوليبا" دعا الشركات العالمية إلى مواصلة الضغط على روسيا.