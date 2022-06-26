وزير الداخلية اليمني: الحوثي يسعى بدعم إيراني لإغراق البلاد والجوار بالمخدرات

ولفت إلى أن إنجازات العام الماضي تضمنت أيضًا بلوغ إجمالي الكميات المضبوطة (4) أطنان و(455) كيلو راتنج حشيش، و(115) كيلو من الكوكايين، و(20) كيلو من مخدر الهيروين، و(13) كيلو من مخدر كريستال ميث شبو، كما بلغت الكميات التي تم إتلافها بناء على أحكام قضائية (5) أطنان حشيش، و(113) كيلو من مخدر الهيروين، و(390) كيلو من مخدر الكوكايين، و(14500) حبة من مخدر الكبتاغون.