وزير الدفاع الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف "بوتين" "مجرم حرب"

دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم (الخميس)، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب".
وقال "ريزنيكوف" خلال اجتماع أمام لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي عبر الفيديو: "أناشد جميع أعضاء الهيئة البرلمانية الأوروبية تصنيف بوتين مجرم حرب"، مشيراً إلى "ضربة جوية روسية لمسرح كان يأوي 1200 امرأة وطفل"، وفقاً لـ"الشرق".
واتهم القوات الروسية بقصف المناطق السكنية، وغلق الممرات الإنسانية، ومنع عبور المدنيين.
وحذر وزير الدفاع الأوكراني من أن "بوتين" لن يتوقف عند أوكرانيا، بل قد تطال عملياته دولا أوروبية أخرى.
وذكر أن "روسيا تستخدم بيلاروسيا كمركز لوجستي لحربها ضد أوكرانيا".
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس "بوتين" بأنه "مجرم حرب".