وزير خارجية أمريكا يلغي اجتماعه مع نظيره الروسي: لم يعد منطقياً

ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعه الذي كان مقرراً غداً الخميس في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

واعتبر بلينكن، أنه لم يعد من المنطقي إجراء محادثات مع لافروف، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها موسكو أخيرا تجاه أوكرانيا.

وفي سياقٍ موازٍ أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه لن يجتمع بعد الآن مع لافروف، وفق رويترز.

وقوبلت روسيا بموجة من العقوبات من الدول الغربية بعد أن اعترفت بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لموسكو في أوكرانيا يوم الاثنين كجمهوريتين مستقلتين ونشرت قوات في المنطقة.

يأتي هذا التطور بعد أشهر من التوترات الناجمة عن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.