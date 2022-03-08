وزير خارجية أوكرانيا لـ "إلعال" الإسرائيلية: تريدون كسب مال غارق بدمائنا!

هاجم وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، شركة "إلعال" الإسرائيلية بشدة، حيث قال إن "هناك من يريد كسب المال الغارق بالدماء الأوكرانية".

وبحسب ما زعم ديمتري كوليبا، فإن الشركة الإسرائيلية تحصل على دفعات في النظام المصرفي الروسي "مير"، والتي برأيه تستهدف تجاوز العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال: "هناك من يريد كسب المال الغارق بدماء أوكرانيا.. هذا ليس أخلاقياً وهذه ضربة للعلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا"، بحسب "روسيا اليوم".

من جهتها، ردّت شركة "إلعال" على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول استخدام بطاقات الائتمان "مير"، مشيرة إلى أنه "تم حظرها من 28 فبراير"، وأوضحت قائلة: "نأسف على أنه لم يتم إجراء فحص بسيط معنا قبل هذا النشر الخاطئ، لأن الحقائق مختلفة تماماً".

وشددت "إلعال" على أن "الشركة تعمل بتنسيق كامل مع الحكومة الإسرائيلية، وأنه على مدار الأزمة قامت الشركة بإنقاذ آلاف الإسرائيليين اليهود والأجانب من كييف، وكانت الشركة الأخيرة التي قامت بتسيير رحلات إلى أوكرانيا، ومع إغلاق المجال الجوي، شركة "إلعال" قد قامت بنقل مئات الأطنان من المعدات الإنسانية والطبية لأوكرانيا، أنقذت الأيتام واللاجئين واهتمت بإعادتهم إلى البلاد".

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أنها "تقوم بتسيير رحلات إلى روسيا بطلب من الحكومة الإسرائيلية وبتأمين خاص تمت المصادقة عليه من قِبل الحكومة الإسرائيلية ولجنة المالية"، مضيفة: "سنواصل وننقذ الإسرائيليين واليهود من روسيا ما دام الأمر ممكناً".