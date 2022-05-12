وسط انتشار أمني كثيف.. متظاهرون سودانيون يطالبون بتشكيل حكومة مدنية

استبقت السلطات السودانية انطلاق مظاهرات مليونية "ميثاق سلطة الشعب"، اليوم "الخميس"، بنشر قوات أمنية وتعزيزات عسكرية كثيفة في العاصمة الخرطوم، وأغلقت جسر الملك نمر على النيل الأزرق، الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري، ويمر قرب القصر الرئاسي.