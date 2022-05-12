وسط انتشار أمني كثيف.. متظاهرون سودانيون يطالبون بتشكيل حكومة مدنية

استبقت السلطات السودانية انطلاق مظاهرات مليونية "ميثاق سلطة الشعب"، اليوم "الخميس"، بنشر قوات أمنية وتعزيزات عسكرية كثيفة في العاصمة الخرطوم، وأغلقت جسر الملك نمر على النيل الأزرق، الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري، ويمر قرب القصر الرئاسي.
ونصبت قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة، ارتكازات على امتداد القصر الرئاسي والمواقع السيادية المحيطة، وفي منطقة السوق المجاورة؛ وفقًا لـ"العين".
وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة مدنية والعودة إلى المسار الديمقراطي، وإسقاط المكون العسكري، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى محاكمات عادلة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور على "تويتر" قوات الأمن السودانية خلال تفريقها تجمعات من المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه.