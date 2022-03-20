وسط انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا.. كوريا الشمالية تطلق "قاذفة صواريخ متعددة"

وعرضت كوريا الشمالية عدة أنواع جديدة من نظم قاذفات الصواريخ المتعددة في السنوات الأخيرة، وإن كانت هذه الصواريخ أقل لفتًا للانتباه من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وأضافتها إلى ترسانة ضخمة بالفعل من المدفعية والصواريخ القادرة على ضرب أهداف محتملة في الجنوب.